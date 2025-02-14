УФ-излучение: чем на самом деле опасна для зрения сварка

Действительно опасным для зрения может быть УФ-излучение. Оно может вызвать ожог, который приведёт к слепоте.

Также сварка считается опасной для здоровья из-за вероятности возгорания, поражения током, отравления вредными веществами, ожогов на коже от расплавленного металла.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.