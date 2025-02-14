УФ-излучение: чем на самом деле опасна для зрения сварка

Опубликовано 14 февраля 2025, 06:001 мин.
УФ-излучение: чем на самом деле опасна для зрения сваркаОб этом важно знать
В детстве все из нас слышали, что нельзя долго смотреть на сварку, иначе можно ослепнуть. Но насколько это близко к реальности?
В процессе сварки вырабатывается много тепловой энергии, а также ультрафиолетовое излучение. Именно поэтому сварщики работают только в маске. Она защищает от влияния яркого света и УФ-излучения.
Действительно опасным для зрения может быть УФ-излучение. Оно может вызвать ожог, который приведёт к слепоте.
Также сварка считается опасной для здоровья из-за вероятности возгорания, поражения током, отравления вредными веществами, ожогов на коже от расплавленного металла.
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