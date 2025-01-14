Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 января 2025, 06:45
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Уход за кожей, снижение стресса: названы привычки, которые уменьшают воспаление кожи

Возьмите себе это на заметку
Если у вас розацеа или акне, то особенно важно следить за состоянием кожи. Вот какие привычки могут в этом помочь.
Уход за кожей, снижение стресса: названы привычки, которые уменьшают воспаление кожи
© Sente Labs

Простая процедура ухода за кожей. Важно использовать очищающее средство, увлажняющий крем, местное лечение и солнцезащитный крем. Это основа. Кроме того, необходимо мыть лицо, руки, волосы, не забывать стирать наволочки. Это положительно скажется на состоянии кожи.

Питательные средства, полезные для кожи. Исследования показывают, что кишечный микробиом и здоровье кожи могут быть сильно связаны. Для кишечника полезно употреблять продукты, богатые клетчаткой: фрукты, овощи и бобы.

Ограничение употребления алкоголя. После отказа от алкоголя на месяц Даниэль ДеАнджелис заметила, что покраснения и припухлости на коже значительно уменьшились. Также это улучшилось качество сна.

Уход за кожей, снижение стресса: названы привычки, которые уменьшают воспаление кожи
© Photo: Getty Images. EatingWell design

Осознанность в отношении потребления сахара. Иногда можно просто заменять сладкие продукты на более полезные для здоровья альтернативы.

Снижение уровня стресса с помощью хобби. Во время стресса кожа может покрываться высыпаниями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.