Уход за кожей, снижение стресса: названы привычки, которые уменьшают воспаление кожи

Простая процедура ухода за кожей. Важно использовать очищающее средство, увлажняющий крем, местное лечение и солнцезащитный крем. Это основа. Кроме того, необходимо мыть лицо, руки, волосы, не забывать стирать наволочки. Это положительно скажется на состоянии кожи.

Питательные средства, полезные для кожи. Исследования показывают, что кишечный микробиом и здоровье кожи могут быть сильно связаны. Для кишечника полезно употреблять продукты, богатые клетчаткой: фрукты, овощи и бобы.

Ограничение употребления алкоголя. После отказа от алкоголя на месяц Даниэль ДеАнджелис заметила, что покраснения и припухлости на коже значительно уменьшились. Также это улучшилось качество сна.