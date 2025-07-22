Ухудшение концентрации и другие изменения, которые происходят, когда вы много сидите перед экраном

Вот несколько неприятных последствий, которые происходят, если вы слишком много времени проводите в Интернете.

Изменения в мозге. Согласно исследованиям, люди, которые много сидят перед экранами в развлекательных целях (более двух часов в день для взрослых), чаще сталкиваются с истончением коры головного мозга, контролирующей память, принятие решений и решение проблем, уменьшением объёма серого вещества, более высоким риском возникновения инсульта, деменции, болезни Паркинсона.

Ухудшение сна. Свет от экранов нарушает циркадные ритмы организма и затрудняет выработку мелатонина. Это приводит к проблемам с засыпанием.

Ухудшение концентрации внимания и фокусировки. Вы можете заменить, что вам становится всё сложнее сосредоточиться.