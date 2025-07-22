Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 июля 2025, 20:15
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Ухудшение концентрации и другие изменения, которые происходят, когда вы много сидите перед экраном

Об этом важно знать
Сегодня цифровые устройства с экранами можно встретить повсюду. Однако некоторые исследования показывают, что взрослым лучше ограничить время за такими гаджетами до двух часов в день, а детям - до часа или менее в учебные дни.
Ухудшение концентрации и другие изменения, которые происходят, когда вы много сидите перед экраном
© Creative Market

Вот несколько неприятных последствий, которые происходят, если вы слишком много времени проводите в Интернете.

Изменения в мозге. Согласно исследованиям, люди, которые много сидят перед экранами в развлекательных целях (более двух часов в день для взрослых), чаще сталкиваются с истончением коры головного мозга, контролирующей память, принятие решений и решение проблем, уменьшением объёма серого вещества, более высоким риском возникновения инсульта, деменции, болезни Паркинсона.

Ухудшение сна. Свет от экранов нарушает циркадные ритмы организма и затрудняет выработку мелатонина. Это приводит к проблемам с засыпанием.

Ухудшение концентрации внимания и фокусировки. Вы можете заменить, что вам становится всё сложнее сосредоточиться.

Ухудшение концентрации и другие изменения, которые происходят, когда вы много сидите перед экраном
© Catherine McQueen / Getty Images

Ухудшение настроения. Согласно исследованиям, длительное пребывание в Интернете, особенно в социальных сетях, усиливает грусть, тревожность, депрессию, мысли о суициде.

Проблемы с глазами и шеей. Те, кто проводит за видеоиграми более 30 минут в день, чаще страдают головокружениями, головными болями, болями в шее, перенапряжением глаз.

Набор веса. Если вы перед экраном проводите больше времени, чем тратите на приготовление здоровой пищи или занятия спортом, то это может повлиять на ваше тело.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.