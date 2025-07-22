Ухудшение концентрации и другие изменения, которые происходят, когда вы много сидите перед экраном

Ухудшение концентрации и другие изменения, которые происходят, когда вы много сидите перед экраномОб этом важно знать
Вот несколько неприятных последствий, которые происходят, если вы слишком много времени проводите в Интернете.
Изменения в мозге. Согласно исследованиям, люди, которые много сидят перед экранами в развлекательных целях (более двух часов в день для взрослых), чаще сталкиваются с истончением коры головного мозга, контролирующей память, принятие решений и решение проблем, уменьшением объёма серого вещества, более высоким риском возникновения инсульта, деменции, болезни Паркинсона.
Ухудшение сна. Свет от экранов нарушает циркадные ритмы организма и затрудняет выработку мелатонина. Это приводит к проблемам с засыпанием.
Ухудшение концентрации внимания и фокусировки. Вы можете заменить, что вам становится всё сложнее сосредоточиться.
Ухудшение настроения. Согласно исследованиям, длительное пребывание в Интернете, особенно в социальных сетях, усиливает грусть, тревожность, депрессию, мысли о суициде.
Проблемы с глазами и шеей. Те, кто проводит за видеоиграми более 30 минут в день, чаще страдают головокружениями, головными болями, болями в шее, перенапряжением глаз.
Набор веса. Если вы перед экраном проводите больше времени, чем тратите на приготовление здоровой пищи или занятия спортом, то это может повлиять на ваше тело.
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