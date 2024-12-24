Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 декабря 2024, 04:30
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Ухудшение психического состояния и не только: чем опасно для здоровья чтение новостей

Не случайно словом этого года стало «брейнрот» («гниение мозга»)
Исследования Harvard Health показывают, что увлечение чтением негативных новостей может плохо сказаться на здоровье. Прежде всего — на психическом. Из-за этого человек может страдать нарушениями сна, находиться постоянно в стрессе.
Ухудшение психического состояния и не только: чем опасно для здоровья чтение новостей
© iStock

После пандемии ковида кажется, что стресс теперь с нами навсегда. Всё больше людей «подсаживаются» на скроллинг новостей, к тому же смартфоны рядом с нами почти постоянно.

В одном исследовании 2023 говорится, что пролистывание ленты связано с ухудшением психического состояния, снижением удовлетворённостью жизнью. Скроллинг новостей наводит нас на грустные мысли, может усугубить симптомы депрессии и тревоги. Из-за чтения негативных новостей человек становится подавленным, уставшим, начинает хуже работать и учиться.

Ухудшение психического состояния и не только: чем опасно для здоровья чтение новостей
© getty

Согласно работе, опубликованной в журнале «Коммуникация по поводу здоровья», у 17% из 1000 опрошенных людей потребление новостей «крайне проблемное». Также у них повышается уровень стресса, ухудшается физическое состояние. По словам одного из авторов этого исследования доктора Брайана МакЛафлина, если человек станет отслеживать новости в течение суток, то это может убедить его в том, что мир — опасное и тёмное место.

Как отмечает доктор Адити Неруркар, профессор Гарвардской школы медицины, из-за постоянного чтения новостей нам может казаться, что мозг лопается, как попкорн. Это также загоняет нас в порочный круг и может создавать из-за повторения новые нейронные связи в мозге. В результате мы начинаем постоянно ожидать негативных новостей и искать их.

В ходе одного исследования 2021 года выяснилось, что у людей — «проблемных пользователей Интернета» по сравнению с контрольной группой значительно снизился объём серого вещества во многих частях мозга.

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