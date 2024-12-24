Ухудшение психического состояния и не только: чем опасно для здоровья чтение новостей

Согласно работе, опубликованной в журнале «Коммуникация по поводу здоровья», у 17% из 1000 опрошенных людей потребление новостей «крайне проблемное». Также у них повышается уровень стресса, ухудшается физическое состояние. По словам одного из авторов этого исследования доктора Брайана МакЛафлина, если человек станет отслеживать новости в течение суток, то это может убедить его в том, что мир — опасное и тёмное место.

Как отмечает доктор Адити Неруркар, профессор Гарвардской школы медицины, из-за постоянного чтения новостей нам может казаться, что мозг лопается, как попкорн. Это также загоняет нас в порочный круг и может создавать из-за повторения новые нейронные связи в мозге. В результате мы начинаем постоянно ожидать негативных новостей и искать их.

В ходе одного исследования 2021 года выяснилось, что у людей — «проблемных пользователей Интернета» по сравнению с контрольной группой значительно снизился объём серого вещества во многих частях мозга.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.