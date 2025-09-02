Ухудшение реакции и не только: как лишение сна меняет наш мозг

Во время сна мозг восстанавливается и перезагружается. Это включает также выведение отходов и токсинов из него.

Если же вы недосыпаете, то это может повлиять на работу мозга несколькими способами. Менее эффективно начинает работать префронтальная кора - центр принятия решений, решения проблем и контроля, ухудшается концентрация, когнитивная гибкость, рабочая память. Вам может быть сложнее эмоционально воспринимать информацию, рассуждать, вы хуже оцениваете риски, ваша скорость реакции ухудшается. Всё это - последствия кратковременной нехватки сна.