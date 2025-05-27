Укрепление иммунитета и другие преимущества для здоровья киви

Поддержание здоровья пищеварительной системы. Согласно научным исследованиям, киви помогает при запорах, дискомфорте и боли в животе, проблемах с пищеварением, рефлюксе. В двух небольших киви содержится больше клетчатки, чем в апельсине.

Улучшение здоровья сердца. Это происходит за счёт фитохимических веществ и антиоксидантов в киви. Один метаанализ показал, что употребление киви повышает уровень "хорошего" холестерина, но не снижает общий уровень холестерина. Учёные также обнаружили, что несколько киви ежедневно в течение одного-двух месяцев помогают снизить уровень триглицеридов (жиров в крови).