Укрепление иммунитета и другие преимущества для здоровья киви

Укрепление иммунитета и другие преимущества для здоровья кивиДобавьте этот фрукт в свой рацион
Поддержание здоровья пищеварительной системы. Согласно научным исследованиям, киви помогает при запорах, дискомфорте и боли в животе, проблемах с пищеварением, рефлюксе. В двух небольших киви содержится больше клетчатки, чем в апельсине.
Улучшение здоровья сердца. Это происходит за счёт фитохимических веществ и антиоксидантов в киви. Один метаанализ показал, что употребление киви повышает уровень "хорошего" холестерина, но не снижает общий уровень холестерина. Учёные также обнаружили, что несколько киви ежедневно в течение одного-двух месяцев помогают снизить уровень триглицеридов (жиров в крови).
Укрепление иммунитета. Результаты одного исследования показали, что употребление двух небольших киви в день может для некоторых людей заменить потребность в добавках витамина С.
Улучшение здоровья глаз. В киви содержится много лютеина. Учёные выяснили, что лютеин может улучшить симптомы заболевания жёлтого пятна или защитить от его развития. Один метаанализ показал также, что потребление большего количества витамина С связано со снижением вероятности появления катаракты.
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