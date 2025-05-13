Укрепление иммунитета и другие преимущества для здоровья приёма витаминов С и D

Совместный приём витаминов С и D может усилить действие каждого из них. Это чем это полезно для здоровья.

Укрепление иммунитета. Добавки с витамином С помогают предотвратить развитие инфекций, включая вирусные. Установлено, что витамин D повышает устойчивость организма к инфекциям за счёт способности бороться с воспалением и ограничивать нежелательные иммунные реакции.

Помощь в борьбе с вирусными инфекциями. Некоторые исследования показали, что лечение витамином С оказывает противовирусное действие. При регулярном же приёме этого витамина может сократиться продолжительность простуды. Было обнаружено также, что витамин D снижает вероятность развития вирусных инфекций, улучшая физический барьер организма против вирусов. Кроме того, он снижает риск возникновения инфекций дыхательных путей у детей и взрослых.

Более быстрое заживление ран. Согласно научным работам, витамин D может способствовать восстановлению клеток кожи. Витамин С тоже важен для заживления ран.