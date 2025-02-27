Укрепление иммунитета и не только: преимущества для здоровья погружения в ледяную воду

Опубликовано 27 февраля 2025, 11:151 мин.
Укрепление иммунитета и не только: преимущества для здоровья погружения в ледяную водуЭто особенно важно знать спортсменам
The Daily поговорил с Джулианом Э. Стельцером, профессором кафедры физиологии и биофизики Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв, о том, как физиологически на нас влияет холод.
Погружение в холодную воду приводит к неожиданному и сильному увеличению частоты сердечных сокращений, дыхания, кровяного давления. Обычно это называют реакцией на холодовой шок. Второй механизм тепловой защиты — дрожь через сокращение скелетных мышц. Это позволяет вырабатывать больше тепла.
Потенциальные преимущества для здоровья от погружения в холодную воду включают:
- регулирование уровня сахара в крови и увеличение потери веса;
- укрепление иммунитета;
- уменьшение хронического воспаления;
— помощь при депрессии и тревоге;
- помощь в восстановлении после тренировок.
При этом холодовой шок может быть опасен для любого, кто к нему не привык. Особенно это касается людей с проблемами с сердцем, плохим кровообращением, инсультом, высоким кровяным давлением.
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