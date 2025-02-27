Укрепление иммунитета и не только: преимущества для здоровья погружения в ледяную воду

Погружение в холодную воду приводит к неожиданному и сильному увеличению частоты сердечных сокращений, дыхания, кровяного давления. Обычно это называют реакцией на холодовой шок. Второй механизм тепловой защиты — дрожь через сокращение скелетных мышц. Это позволяет вырабатывать больше тепла.

Потенциальные преимущества для здоровья от погружения в холодную воду включают: