Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 февраля 2025, 00:45
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Укрепление иммунитета и не только: раскрыта польза лимона для здоровья

Вот что об этом говорит наука
Лимон — богатый источник витамина С, клетчатки. Этот фрукт также снижает риск возникновения болезней сердца, рака, укрепляет иммунитет, помогает контролировать вес.
Укрепление иммунитета и не только: раскрыта польза лимона для здоровья
© Vershinin / Getty Images

Вот несколько полезных для здоровья свойств лимона.

Укрепляет иммунитет. Лимоны — это источник фолиевой кислоты и витамина С. Оба этих вещества известны тем, что укрепляют иммунную систему.

Снижает риск возникновения инсульта. Изменение образа жизни может уменьшить шансы на инсульт на 80%. Согласно научным исследованиям, флавоноиды в цитрусовых способны защитить женщин от ишемического инсульта. В ходе другой работы выяснилось, что у людей с более высоким потреблением флавоноидов были более низкие показатели сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и инсульта.

Снижает артериальное давление. Доказано, что флавоноиды в лимонах и водный экстракт из лимонной цедры могут снизить кровяное давление.

Предотвращает развитие рака. У людей, которые едят больше всего цитрусовых, риск возникновения рака лёгких на 9% ниже, чем у тех, кто ест меньше всего этих фруктов.

Укрепление иммунитета и не только: раскрыта польза лимона для здоровья
© Westend61 / Getty Images

Повышает усвоение железа. Вероятно, это связано с тем, что в цитрусовых много витамина С.

Поддерживает здоровый цвет лица. Цитрусовый сок предотвращает возникновение признаков старения или уменьшает их.

Защищает от развития астмы. Употребление цитрусовых связано с более низким риском развития астмы.

Способствует снижению веса. Одно исследование продемонстрировало, что лимонный сок привёл к увеличению объёма содержимого желудка в 1,5 раза по сравнению с водой. Это было связано с пониженным аппетитом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.