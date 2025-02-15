Укрепление иммунитета и не только: раскрыта польза лимона для здоровья

Вот несколько полезных для здоровья свойств лимона.

Укрепляет иммунитет. Лимоны — это источник фолиевой кислоты и витамина С. Оба этих вещества известны тем, что укрепляют иммунную систему.

Снижает риск возникновения инсульта. Изменение образа жизни может уменьшить шансы на инсульт на 80%. Согласно научным исследованиям, флавоноиды в цитрусовых способны защитить женщин от ишемического инсульта. В ходе другой работы выяснилось, что у людей с более высоким потреблением флавоноидов были более низкие показатели сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и инсульта.

Снижает артериальное давление. Доказано, что флавоноиды в лимонах и водный экстракт из лимонной цедры могут снизить кровяное давление.

Предотвращает развитие рака. У людей, которые едят больше всего цитрусовых, риск возникновения рака лёгких на 9% ниже, чем у тех, кто ест меньше всего этих фруктов.