Укрепление иммунитета, помощь в похудении и другие полезные свойства грейпфрута

Вот несколько преимуществ для здоровья грейпфрута.

Поддержание иммунитета. В грейпфруте много витамина С, особенно в розовом. Из одного среднего цельного розового грейпфрута вы получите почти 100% суточной дозы витамина С, а также 16% дневной нормы иммуностимулирующего витамина А.

Помощь в потере веса. В одном целом грейпфруте около 100 калорий и почти 90% воды. Правда, один недавний обзор показал, что нет достаточных доказательств того, что цитрусовые действительно помогают в похудении. Поэтому необходимы дополнительные исследования.