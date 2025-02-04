Укрепление иммунитета, помощь в похудении и другие полезные свойства грейпфрута

Укрепление иммунитета, помощь в похудении и другие полезные свойства грейпфрутаОб этом важно знать
Вот несколько преимуществ для здоровья грейпфрута.
Поддержание иммунитета. В грейпфруте много витамина С, особенно в розовом. Из одного среднего цельного розового грейпфрута вы получите почти 100% суточной дозы витамина С, а также 16% дневной нормы иммуностимулирующего витамина А.
Помощь в потере веса. В одном целом грейпфруте около 100 калорий и почти 90% воды. Правда, один недавний обзор показал, что нет достаточных доказательств того, что цитрусовые действительно помогают в похудении. Поэтому необходимы дополнительные исследования.
Улучшение работы сердца. Всё потому, что в грейпфруте есть клетчатка. Согласно научным исследованиям, увеличение потребления этого вещества снижает уровень вредного холестерина, регулирует работу кишечника, улучшает кровяное давление, помогает контролировать уровень сахара в крови, может помочь регулировать вес. Также грейпфрут содержит калий, снижающий кровяное давление.
Защита от развития диабета и резистентности к инсулину. В этом помогает клетчатка и кверцетин в составе грейпфрута.
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