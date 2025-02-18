Укрепление иммунитета, защита сердца и не только: преимущества для здоровья апельсина

Укрепление иммунитета. В апельсине содержится много витамина С, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Они облегчают борьбу организма с микробами, способными вызвать болезнь. Также в этих фруктах много флавоноидов, в частности гесперидина. Он обладает противомикробным, антиоксидантным и иммуностимулирующим действием.

Более быстрое заживление ран. Витамин С играет главную роль в синтезе коллагена и заживлении ран. Особенно это касается пролежней.