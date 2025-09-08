Уксус и не только: эти заменители соли естественным образом снизят давление

Коммерческие заменители соли. Многие из них производятся из хлорида калия, который по вкусу напоминает хлорид натрия (соль). Обзор исследований 2022 года показал, что они могут независимо друг от друга снижать систолическое (верхнее) артериальное давление на 6 мм рт. ст. и диастолическое (нижнее) артериальное давление на 2 мм рт. ст.

Уксус. Известно, что уксусная кислота напрямую снижает кровяное давление. Согласно обзору исследований 2022 года, употребление 30 мл уксуса (примерно 2 столовые ложки) снижает систолическое и диастолическое артериальное давление примерно на 3 мм рт. ст.

Цитрусовые. Лимон и апельсин широко используются в кулинарии. Также они содержат эриоцитрин и гесперидин, которые расширяют сосуды и снижают давление.

Свежие или сушёные травы. Считается, что понизить кровяное давление помогают кориандр, лимонник, шалфей и базилик.

Специи. Они могут помочь усилить вкус. Кардамон, семена сельдерея, корица, имбирь, шафран, семена кунжута и куркума также снижают давление.