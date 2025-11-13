Ультраобработанная пища оказалась связана с преддиабетом у молодых людей

В новой научной работе приняли участие 85 человек в возрасте от 17 до 22 лет. Увеличение потребления ультраобработанной пищи на 10% было связано у них с повышением риска развития преддиабета на 64% и проблем с регуляцией уровня глюкозы на 56%. Те, кто сообщил о потреблении большего количества таких продуктов в начале исследования, чаще имели повышенный уровень инсулина при последующем наблюдении.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.