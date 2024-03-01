Ультраобработанные продукты оказались связаны с более чем 30 вредными последствиями для здоровья

Специалисты провели анализ 45 отдельных объединённых метаанализов из 14 обзорных статей, связывающих ультраобработанные продукты питания с неблагоприятными последствиями для здоровья. Все обзорные статьи были опубликованы за последние три года, и в них приняли участие почти 10 миллионов человек.

В целом результаты показывают, что более частое употребление продуктов, подвергшихся ультраобработке, связано с повышенным риском 32 неблагоприятных последствий для здоровья.

Так, более высокое потребление ультраобработанной пищи было связано примерно с 50% увеличением риска смерти от болезней сердца, с увеличением на 48−53% риска возникновения тревоги и распространённых психических расстройств и с увеличением на 12% вероятности развития диабета 2 типа.

Весьма убедительные данные также показали, что более высокое потребление ультраобработанной пищи было связано с увеличением риска смерти от любой причины на 21%, повышением на 40−66% риска смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета 2 типа и проблем со сном, увеличением на 22% риск возникновения депрессии.

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