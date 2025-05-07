Ультраобработанные продукты повысили риск преждевременной смерти по всем причинам

Ультраобработанные продукты повысили риск преждевременной смерти по всем причинамВреден каждый их кусочек
Команда учёных в рамках новой работы изучила взаимосвязь между потреблением ультраобработанных продуктов питания (УПП) и преждевременной смертью в восьми странах. К ним относились Колумбия, Бразилия, Чили, Мексика, Австралия, Канада, Великобритания и США.
Результаты исследования, опубликованные в Американском журнале профилактической медицины, продемонстрировали: употребление множества ультраобработанных продуктов повышает риск преждевременной смерти по всем причинам. И чем больше люди едят такой пищи, чем выше становится этот риск, говорит Эдуардо А. Ф. Нильсон, доктор наук, ведущий исследователь и научный сотрудник Фонда Освальдо Круса в Бразилиа.
Многочисленные научные работы связывают употребление ультраобработанных продуктов с плохими показателями здоровья. При этом ещё предстоит узнать, как такая пища способствует развитию различных заболеваний.
Было высказано также предположение, что ультраобработанные продукты наносят вред кишечному микробиому и вызывают воспаление. Обычно в этих продуктах много жира, соли, калорий и мало клетчатки, витаминов, минералов.
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