Ультраобработанные продукты повысили риск преждевременной смерти по всем причинам

Команда учёных в рамках новой работы изучила взаимосвязь между потреблением ультраобработанных продуктов питания (УПП) и преждевременной смертью в восьми странах. К ним относились Колумбия, Бразилия, Чили, Мексика, Австралия, Канада, Великобритания и США.

Результаты исследования, опубликованные в Американском журнале профилактической медицины, продемонстрировали: употребление множества ультраобработанных продуктов повышает риск преждевременной смерти по всем причинам. И чем больше люди едят такой пищи, чем выше становится этот риск, говорит Эдуардо А. Ф. Нильсон, доктор наук, ведущий исследователь и научный сотрудник Фонда Освальдо Круса в Бразилиа.