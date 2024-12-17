Ультраобработанные продукты с большим количеством масел оказались связаны с раком

Образцы опухолей колоректального рака, взятые у 81 человека в США, содержали много липидов, усиливающих воспаление, то есть омега-6. При этом в данных образцах не было омега-3 жирных кислот, которые бы помогли остановить воспаление.

Многие ультраобработанные продукты и фастфуд готовятся на масле из семян. В подобных маслах содержится большое количество жирных кислот омега-6. Правда, проведённое исследование всё же не смогло связать липиды, обнаруженные в опухолях рака толстой кишки, с какой-либо конкретной пищей или маслом.