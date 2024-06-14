Ультрапереработанные продукты растительного происхождения оказались вреднее для здоровья, чем остальная растительная пища

В рамках нового исследования специалисты использовали данные более чем 118 000 человек. Хотя растительная диета связана со снижением риска возникновения болезней сердца в целом, ультрапереработанные продукты растительного происхождения (UPF) оказались вреднее всего для здоровья.

Учёные обнаружили, что употребление растительных UPF связано с увеличением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний на 7% по сравнению с употреблением необработанных продуктов растительного происхождения. Также оказалось, что любое потребление UPF (животного и растительного происхождения) было связано с более высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от этих заболеваний.