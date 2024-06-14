Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 июня 2024, 06:00
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Ультрапереработанные продукты растительного происхождения оказались вреднее для здоровья, чем остальная растительная пища

Вот что выяснили учёные
Новый анализ воздействия на здоровье ультрапереработанных продуктов растительного происхождения (UPF) показал, что эта пища может сильнее повлиять на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с менее обработанными продуктами растительного происхождения. Исследование проводилось Университетом Сан-Паулу и при участии Имперского колледжа Лондона.
Ультрапереработанные продукты растительного происхождения оказались вреднее для здоровья, чем остальная растительная пища
© Pixabay/CC0 Public Domain

В рамках нового исследования специалисты использовали данные более чем 118 000 человек. Хотя растительная диета связана со снижением риска возникновения болезней сердца в целом, ультрапереработанные продукты растительного происхождения (UPF) оказались вреднее всего для здоровья.

Учёные обнаружили, что употребление растительных UPF связано с увеличением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний на 7% по сравнению с употреблением необработанных продуктов растительного происхождения. Также оказалось, что любое потребление UPF (животного и растительного происхождения) было связано с более высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от этих заболеваний.

Ультрапереработанные продукты растительного происхождения оказались вреднее для здоровья, чем остальная растительная пища
© CNN

Исследователи считают, что полученные результаты указывают на то, что, хотя UPF на растительной основе могут продаваться как здоровая альтернатива, они всё равно могут быть связаны с худшими последствиями для здоровья.

Также по итогам проведённой работы выяснилось, что увеличение потребления растительных продуктов, не содержащих UPF, на 10% также было связано со снижением смертности от всех сердечно-сосудистых заболеваний на 13% и снижением смертности от ишемической болезни сердца на 20%.

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