Улучшение акне и не только: как сон на спине улучшит состояние вашей кожи

Уменьшение или предотвращение появления морщин. Результаты исследования 2016 года показали, что сон на боку или животе может вызвать сдавливание, растяжение кожи, раздражение и не только. Всё это способствует образованию морщин.

Борьба с акне. Из-за длительного контакта кожи с наволочкой могут появиться угри. Лучше всего в этом случае — стирать постельное бельё каждую неделю или каждые несколько дней.

Улучшение кровообращения и уменьшение отёчности. Эксперты по сосудистому здоровью и нарушениям кровообращения советуют спать на спине, чтобы улучшить приток крови. Исключение — если вы беременны или у вас сердечная недостаточность.