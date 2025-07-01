Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 июля 2025, 00:45
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Улучшение акне и не только: как сон на спине улучшит состояние вашей кожи

Это подтверждает наука
У сна в положении лёжа на спине есть множество преимуществ для здоровья кожи. Вот некоторые из них.
Улучшение акне и не только: как сон на спине улучшит состояние вашей кожи
© Sleepyhead

Уменьшение или предотвращение появления морщин. Результаты исследования 2016 года показали, что сон на боку или животе может вызвать сдавливание, растяжение кожи, раздражение и не только. Всё это способствует образованию морщин.

Борьба с акне. Из-за длительного контакта кожи с наволочкой могут появиться угри. Лучше всего в этом случае — стирать постельное бельё каждую неделю или каждые несколько дней.

Улучшение кровообращения и уменьшение отёчности. Эксперты по сосудистому здоровью и нарушениям кровообращения советуют спать на спине, чтобы улучшить приток крови. Исключение — если вы беременны или у вас сердечная недостаточность.

Улучшение акне и не только: как сон на спине улучшит состояние вашей кожи
© fizkes / Getty Images

Улучшение ухода за кожей. Наносите средства по уходу за кожей минимум за полчаса до сна и спите при этом на спине.

Предотвращение асимметрии лица. Согласно одному исследованию 2021 года, у людей с предпочтением определённой стороны во время сна значительно меняется симметрия лица. Особенно это касается области вокруг глаз.

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