Улучшение качества сна и не только: вот почему нужно спать в холодной комнате

Улучшение качества сна. Многие люди при повышении температуры в помещении спят меньше. Более низкая же температура стимулирует выработку гормона сна мелатонина.

Более быстрое засыпание. Когда мы готовимся ко сну, температура тела естественным образом снижается. Также быстрее заснуть может помочь более низкая температура в комнате, а более высокая, наоборот, замедлит засыпание.

Помощь при ночной потливости. Более низкая температура в спальне поможет вам лучше спать при приливах и потливости по ночам.