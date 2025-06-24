Улучшение метаболизма и другие преимущества регулярного подъёма тяжестей

Вот несколько причин, почему вам стоит попробовать силовые тренировки с поднятием тяжестей.

Улучшение силы. Если вы не тренируете регулярно мышцы, то можете потерять со временем силу. Поддержание силы нужно для выполнения повседневных дел: переноски продуктов, поднятия ребёнка и пр.

Улучшение обмена веществ. Поднятие тяжестей поможет вам наращивать мышечную массу. Дон Джексон Блатнер, сертифицированный диетолог, спортивный диетолог, объясняет: большая мышечная масса приводит к улучшению метаболического здоровья, в том числе к лучшему контролю уровня сахара в крови, уровня липидов, кровяного давления, окружности талии.

Улучшение состава тела. Благодаря поднятию тяжестей вы можете увеличить мышечную массу и снизить уровень жира в организме. Больше мышц - это также более высокая скорость метаболизма в состоянии покоя, за счёт чего вы сжигаете больше калорий, даже когда не тренируетесь.