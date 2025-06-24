Улучшение метаболизма и другие преимущества регулярного подъёма тяжестей

Улучшение метаболизма и другие преимущества регулярного подъёма тяжестейВот о чём важно знать
Вот несколько причин, почему вам стоит попробовать силовые тренировки с поднятием тяжестей.
Улучшение силы. Если вы не тренируете регулярно мышцы, то можете потерять со временем силу. Поддержание силы нужно для выполнения повседневных дел: переноски продуктов, поднятия ребёнка и пр.
Улучшение обмена веществ. Поднятие тяжестей поможет вам наращивать мышечную массу. Дон Джексон Блатнер, сертифицированный диетолог, спортивный диетолог, объясняет: большая мышечная масса приводит к улучшению метаболического здоровья, в том числе к лучшему контролю уровня сахара в крови, уровня липидов, кровяного давления, окружности талии.
Улучшение состава тела. Благодаря поднятию тяжестей вы можете увеличить мышечную массу и снизить уровень жира в организме. Больше мышц - это также более высокая скорость метаболизма в состоянии покоя, за счёт чего вы сжигаете больше калорий, даже когда не тренируетесь.
Более здоровые кости. При поднятии тяжестей кости тоже становятся крепче.
Улучшение работы мозга. Тренировки с отягощениями могут уменьшить беспокойство, поднять настроение и улучшить когнитивные функции.
Улучшение силы корпуса. При этом мышцы корпуса поддерживают осанку, равновесие и координацию. Да и в целом мышцы - орган долголетия. Чем больше у вас мышц, тем дольше и здоровее вы будете жить.
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