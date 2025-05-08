Улучшение метаболизма и не только: как белок поможет вам похудеть естественным образом

Вот как белок помогает в снижении массы тела.

Увеличивает чувство сытости. Ряд исследований связывает диеты с высоким содержанием белка с повышенной сытостью и снижением аппетита. В одном обзоре говорится, что чувство сытости увеличивается обычно после приёма пищи, содержащей от 25% до 81% белка.

Помогает сжигать калории. При переработке белка организм сжигает больше калорий, чем при переработке углеводов или жиров. Согласно исследованиям, во время переваривания белков сжигается около 20-30% калорий.

Поддерживает мышечную массу. Научно доказано, что люди с избыточным весом или ожирением способны во время похудения терять 20-30% мышечной массы. Предотвратить это можно при помощи включения силовых упражнений в программу тренировок и соблюдение диеты с высоким содержанием белка.