Улучшение пищеварения, давления и другие преимущества йогурта для здоровья

Улучшение пищеварения, давления и другие преимущества йогурта для здоровьяЕсли его есть регулярно
Вот несколько преимуществ йогурта для здоровья.
Улучшение пищеварения. Большинство видов йогурта содержат пробиотики. Эти вещества улучшают состояние кишечника. У людей с синдромом раздражённого кишечника могут улучшиться симптомы, если они будут регулярно есть йогурт. Также пробиотики в этом продукте облегчают хроническую диарею или запор.
Поддержание здоровья костей. Всё потому, что в йогурте много кальция. Также он может быть обогащён витамином D.
Снижение кровяного давления. В большинстве видов йогурта есть витамины группы В, такие как витамин В12 (кобаламин) и витамин В2 (рибофлавин). Они защищают от болезней сердца, снижают риск возникновения врождённых дефектов нервной трубки. Помимо этого, в состав йогурта входят фосфор, магний и калий.
Уменьшение воспаления. Йогурт содержит пробиотики. Они помогают укрепить иммунную систему и уменьшают воспаление.
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