Улучшение пищеварения, давления и другие преимущества йогурта для здоровья

Вот несколько преимуществ йогурта для здоровья.

Улучшение пищеварения. Большинство видов йогурта содержат пробиотики. Эти вещества улучшают состояние кишечника. У людей с синдромом раздражённого кишечника могут улучшиться симптомы, если они будут регулярно есть йогурт. Также пробиотики в этом продукте облегчают хроническую диарею или запор.

Поддержание здоровья костей. Всё потому, что в йогурте много кальция. Также он может быть обогащён витамином D.