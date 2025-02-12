Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 февраля 2025, 00:00
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Улучшение пищеварения, давления и другие преимущества йогурта для здоровья

Если его есть регулярно
Йогурт — популярный молочный продукт. Его делают с помощью ферментации молока в бактериальной йогуртовой культуре. Известно, что этот продукт даёт кальций, белок, улучшает здоровье кишечника благодаря пробиотикам.
Улучшение пищеварения, давления и другие преимущества йогурта для здоровья
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Вот несколько преимуществ йогурта для здоровья.

Улучшение пищеварения. Большинство видов йогурта содержат пробиотики. Эти вещества улучшают состояние кишечника. У людей с синдромом раздражённого кишечника могут улучшиться симптомы, если они будут регулярно есть йогурт. Также пробиотики в этом продукте облегчают хроническую диарею или запор.

Поддержание здоровья костей. Всё потому, что в йогурте много кальция. Также он может быть обогащён витамином D.

Улучшение пищеварения, давления и другие преимущества йогурта для здоровья
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Снижение кровяного давления. В большинстве видов йогурта есть витамины группы В, такие как витамин В12 (кобаламин) и витамин В2 (рибофлавин). Они защищают от болезней сердца, снижают риск возникновения врождённых дефектов нервной трубки. Помимо этого, в состав йогурта входят фосфор, магний и калий.

Уменьшение воспаления. Йогурт содержит пробиотики. Они помогают укрепить иммунную систему и уменьшают воспаление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.