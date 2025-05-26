Улучшение пищеварения и другие преимущества для здоровья ежедневного употребления овсянки

Чувство сытости надолго. В овсянке много растворимой клетчатки, которая впитывает воду и образует гелеобразное вещество в желудке. Это всё замедляет пищеварение.

Улучшение пищеварения. Благодаря клетчатке и у вас будет здоровый стул и меньше вероятность столкнуться с запором.

Снижение уровня холестерина. Бета-глюкан в клетчатке снижает уровень вредного холестерина.

Стимуляция роста полезных кишечных бактерий. Овсянка работает как пребиотик. То есть она питает полезные бактерии в кишечнике.

Помощь в контроле веса. В овсянке мало калорий и много клетчатки. За счёт этого она помогает дольше оставаться сытым.

Регулирование уровня сахара в крови. За счёт медленно усвояемых углеводов в клетчатке вы предотвратите резкие скачки уровня сахара в крови.