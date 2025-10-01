Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 октября 2025, 21:45
1 мин.

Улучшение пищеварения и другие преимущества для здоровья груш

Вот что будет, если вы станете их есть регулярно
Груши могут похвастаться большим количеством клетчатки, витаминов, минералов, полезных растительных соединений. Если вы сделаете эти фрукты постоянной частью рациона, то можете рассчитывать сразу на несколько преимуществ.
Улучшение пищеварения и другие преимущества для здоровья груш
© vasanty/Shutterstock

Регулирование пищеварения. В грушах много клетчатки. Она важна для поддержания чувства сытости, здорового микробиома, более лёгкого прохождения стула по кишечнику. Об этом рассказала изданию Health сертифицированный врач Меган Гарсия-Уэбб. В 180-граммовом фрукте содержится 5,58 г клетчатки, или 20% от суточной нормы.

Поддержание здоровья сердца. Груши содержат клетчатку, калий, магний, которые полезны для давления и уровня холестерина. Флавоноидные антиоксиданты в этих фруктах помогают уменьшить воспаление, защитить клетки от повреждений.

Улучшение пищеварения и другие преимущества для здоровья груш
© DevMarya / Getty Images

Помощь в контроле уровня сахара в крови. У груш низкий гликемический индекс, то есть они вызывают не резкие скачки уровня глюкозы в крови, а постепенное повышение.

Поддержание здорового веса. В этом поможет клетчатка, которая тоже входит в состав груш. Исследования показывают, что потребление этого вещества - это фактор, который лучше всего предсказывает массу тела вне зависимости от потребления калорий и макронутриентов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.