Улучшение пищеварения и другие преимущества для здоровья груш

Улучшение пищеварения и другие преимущества для здоровья грушВот что будет, если вы станете их есть регулярно
Регулирование пищеварения. В грушах много клетчатки. Она важна для поддержания чувства сытости, здорового микробиома, более лёгкого прохождения стула по кишечнику. Об этом рассказала изданию Health сертифицированный врач Меган Гарсия-Уэбб. В 180-граммовом фрукте содержится 5,58 г клетчатки, или 20% от суточной нормы.
Поддержание здоровья сердца. Груши содержат клетчатку, калий, магний, которые полезны для давления и уровня холестерина. Флавоноидные антиоксиданты в этих фруктах помогают уменьшить воспаление, защитить клетки от повреждений.
Помощь в контроле уровня сахара в крови. У груш низкий гликемический индекс, то есть они вызывают не резкие скачки уровня глюкозы в крови, а постепенное повышение.
Поддержание здорового веса. В этом поможет клетчатка, которая тоже входит в состав груш. Исследования показывают, что потребление этого вещества - это фактор, который лучше всего предсказывает массу тела вне зависимости от потребления калорий и макронутриентов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.