Улучшение пищеварения и другие преимущества для здоровья груш

Вот что будет, если вы станете их есть регулярно

Груши могут похвастаться большим количеством клетчатки, витаминов, минералов, полезных растительных соединений. Если вы сделаете эти фрукты постоянной частью рациона, то можете рассчитывать сразу на несколько преимуществ.