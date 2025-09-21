Улучшение пищеварения и другие преимущества для здоровья имбирного чая

Улучшение пищеварения и другие преимущества для здоровья имбирного чаяВот почему вам нужно его пить каждый день
Вот несколько последствий для здоровья употребления имбирного чая.
Улучшение пищеварения. Гингерол в имбире помогает пище более эффективно выходить из желудка и проходить через пищеварительную систему. Также употребление имбиря уменьшает факторы, которые способствуют вздутию живота и образованию газов в кишечнике.
Уменьшение тошноты и рвоты. Имбирь облегчает расстройство желудка, рвоту, тошноту, которые связаны с химиотерапией, укачиванием и беременностью.
Уменьшение воспалений. В имбире есть соединения, которые помогают подавить воспалительную реакцию, связанную с ревматоидным артритом (РА), псориазом (аутоиммунным заболеванием кожи) и другими воспалительными заболеваниями. Это такие вещества, как 6-шогаол, зингерон и 8-шогаол. Ещё он помогает контролировать воспаление, связанное с язвенным колитом, болезнью Крона и волчанкой.
Уменьшение боли. Имбирь может быть так же эффективен при менструальных болях, как нестероидные противовоспалительные препараты.
Контроль веса. Согласно одному систематическому исследованию, имбирь может способствовать снижению веса разными способами. Он подавляет всасывание жиров в кишечнике, изменяет процесс накопления жира, контролирует аппетит.
Профилактика развития хронических заболеваний. Результаты исследования показывают, что употребление 2–4 г имбиря в сутки помогает снизить риск развития некоторых хронических заболеваний: гипертонии, ишемической болезни сердца.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.