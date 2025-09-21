Улучшение пищеварения и другие преимущества для здоровья имбирного чая

Вот несколько последствий для здоровья употребления имбирного чая.

Улучшение пищеварения. Гингерол в имбире помогает пище более эффективно выходить из желудка и проходить через пищеварительную систему. Также употребление имбиря уменьшает факторы, которые способствуют вздутию живота и образованию газов в кишечнике.

Уменьшение тошноты и рвоты. Имбирь облегчает расстройство желудка, рвоту, тошноту, которые связаны с химиотерапией, укачиванием и беременностью.

Уменьшение воспалений. В имбире есть соединения, которые помогают подавить воспалительную реакцию, связанную с ревматоидным артритом (РА), псориазом (аутоиммунным заболеванием кожи) и другими воспалительными заболеваниями. Это такие вещества, как 6-шогаол, зингерон и 8-шогаол. Ещё он помогает контролировать воспаление, связанное с язвенным колитом, болезнью Крона и волчанкой.