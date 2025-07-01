Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 июля 2025, 17:15
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Улучшение пищеварения и другие преимущества для здоровья персиков

Об этом полезно знать
Джейми Ли Макинтайр, магистр наук, сертифицированный диетолог, говорит, что персики обладают множеством положительных свойств для нашего организма. Вот некоторые из них.
Улучшение пищеварения и другие преимущества для здоровья персиков
© Healthy Food Guide

Улучшение пищеварения. В одном среднем персике содержится около 2 г клетчатки. Причём как растворимой, так и нерастворимой. Первый тип питает полезные бактерии в кишечнике, а второй перемещает отходы через пищеварительный тракт.

Уменьшение воспаления. Хроническое воспаление - это причина множества заболеваний. В составе персика есть вещества, препятствующие этому. Среди них бета-каротин, антоцианы, лютеин, витамин С. При этом обязательно ешьте фрукт с кожурой, так как в ней обычно содержится большая часть клетчатки и антиоксидантов.

Снижение кровяного давления. Персик содержит калий и другие вещества, поддерживающие здоровье сердца. Это также клетчатка, витамин С, бета-каротин.

Улучшение пищеварения и другие преимущества для здоровья персиков
© WebMD

Поддержание здорового уровня сахара в крови. Персик среднего размера содержит всего 15 г углеводов, а одно среднее яблоко - 25 г.

Польза для зрения. Бета-каротин, лютеин и зеаксантин работают как мощные антиоксиданты, которые защищают глаза от кислительного повреждения. Также высокое потребление лютеина и зеаксантина защищает от развития катаракты и возрастной макулярной дегенерации.

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