Улучшение пищеварения и другие преимущества для здоровья персиков

Улучшение пищеварения. В одном среднем персике содержится около 2 г клетчатки. Причём как растворимой, так и нерастворимой. Первый тип питает полезные бактерии в кишечнике, а второй перемещает отходы через пищеварительный тракт.

Уменьшение воспаления. Хроническое воспаление - это причина множества заболеваний. В составе персика есть вещества, препятствующие этому. Среди них бета-каротин, антоцианы, лютеин, витамин С. При этом обязательно ешьте фрукт с кожурой, так как в ней обычно содержится большая часть клетчатки и антиоксидантов.

Снижение кровяного давления. Персик содержит калий и другие вещества, поддерживающие здоровье сердца. Это также клетчатка, витамин С, бета-каротин.