Улучшение пищеварения и другие преимущества ферментированных продуктов для здоровья кишечника

Увеличение разнообразия микробиома кишечника. В некоторых ферментированных продуктах (но не во всех) содержатся пробиотики. Они улучшают здоровье кишечника. Правда, эта польза может быть временной, по словам Адама Понта, доктора медицинских наук, сертифицированного гастроэнтеролога в Medical Offices на Манхэттене.

Улучшение усвоения питательных веществ. Некоторые штаммы пробиотиков могут помочь в усвоении в том числе кальция, железа, магния, селена, калия, меди, цинка.

Укрепление слизистой оболочки кишечника. Пробиотики в ферментированных продуктах усиливают выработку короткоцепочных жирных кислот. Они важны для поддержания целостности слизистой кишечника.