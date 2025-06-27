Улучшение пищеварения и не только: какую пользу для здоровья несёт ананас

У вас может улучшиться пищеварение. В ходе одного из лабораторных исследований сок ананаса из стеблей и кожуры улучшил пребиотическую функцию в имитированном желудочно-кишечном тракте человека. Кроме того, этот сок был связан с увеличением количества полезных бактерий в кишечнике.

Ананас может облегчить боль. Есть данные, что бромелайн в составе ананаса уменьшает воспаление и усиливает кровообращение в месте травмы. Также он может играть роль в устранении боли при остеоартрите, невропатии, спортивных травмах. Полезен этот фермент может быть при болях и воспалениях, вызванных хирургическим вмешательством.

Может снизиться вероятность развития жировой дистрофии печени. Результаты одного исследования на крысах показали, что ананас обладает антиоксидантными свойствами и снижает уровень холестерина.