Улучшение пищеварения, постоянный уровень энергии: перечислены преимущества чёрного чая

Более здоровая кожа. Кофе часто вызывал у эксперта по фитнесу ощущение сухости во рту. У чая же был более лёгкий мочегонный эффект. Также кожа к концу месяца выглядела лучше, чем при постоянном употреблении кофе.

Сэкономленные деньги. Коробка качественного чёрного чая или листового чая хранится намного дольше и стоит значительно меньше, чем кофе или дорогие энергетики.

Снятие стресса. Очень расслабляющим стал для тренера даже сам ритуал заваривания чая.

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