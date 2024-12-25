Улучшение пищеварения, постоянный уровень энергии: перечислены преимущества чёрного чая

Улучшение пищеварения, постоянный уровень энергии: перечислены преимущества чёрного чаяТренер рассказал, что ему дал этот напиток за 30 дней
Вот полезные свойства чёрного чая, которые вы ощутите при его регулярном употреблении.
Стабильный уровень энергии без нервозности. В отличие от кофе чай давал Ноббе устойчивое ощущение бодрости. Также он чувствовал себя более продуктивным и менее склонным к прокрастинации.
Улучшение концентрации внимания и ясности ума. Черный чай содержит аминокислоту L-теанин. Она помогает улучшить концентрацию и расслабиться. За 30 дней употребления чая тренер заметил, что стал лучше фокусироваться на задачах и чувствовать себя спокойнее в стрессовых ситуациях.
Улучшение пищеварения. Регулярное употребление чая избавило Ноббе от вздутия и улучшило пищеварение.
Более здоровая кожа. Кофе часто вызывал у эксперта по фитнесу ощущение сухости во рту. У чая же был более лёгкий мочегонный эффект. Также кожа к концу месяца выглядела лучше, чем при постоянном употреблении кофе.
Сэкономленные деньги. Коробка качественного чёрного чая или листового чая хранится намного дольше и стоит значительно меньше, чем кофе или дорогие энергетики.
Снятие стресса. Очень расслабляющим стал для тренера даже сам ритуал заваривания чая.
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