Улучшение пищеварения, здоровья суставов и не только: чем полезен чай с куркумой

Вот шесть причин, по которым чай с куркумой будет полезен для вас.

Противовоспалительные свойства. Куркумин помогает уменьшить воспаление в организме. Считается, что длительное воспаление приводит к развитию хронических заболеваний.

Антиоксидантное действие. В куркуме много антиоксидантов, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме. Свободные радикалы могут повреждать клетки, способствовать старению и развитию разных болезней.

Поддержание здоровья суставов. Некоторые исследования показывают, что куркума полезна для здоровья суставов. Она облегчает симптомы артрита.