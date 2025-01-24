Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 января 2025, 08:15
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Улучшение пищеварения, здоровья суставов и не только: чем полезен чай с куркумой

Вот что происходит с организмом, когда мы его пьём каждый день
Чай с куркумой готовят путём настаивания куркумы в горячей воде. Это один из самых простых способов получить куркумин — основное биоактивное соединение этого растения.
Улучшение пищеварения, здоровья суставов и не только: чем полезен чай с куркумой
© Photopips / Getty Images

Вот шесть причин, по которым чай с куркумой будет полезен для вас.

Противовоспалительные свойства. Куркумин помогает уменьшить воспаление в организме. Считается, что длительное воспаление приводит к развитию хронических заболеваний.

Антиоксидантное действие. В куркуме много антиоксидантов, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме. Свободные радикалы могут повреждать клетки, способствовать старению и развитию разных болезней.

Поддержание здоровья суставов. Некоторые исследования показывают, что куркума полезна для здоровья суставов. Она облегчает симптомы артрита.

Улучшение пищеварения, здоровья суставов и не только: чем полезен чай с куркумой
© Rawlstock / Getty Images

Улучшение пищеварения. Куркума может стимулировать выработку желчи. Также это вещество может быть полезно для людей с воспалительным заболеванием кишечника.

Поддержка иммунитета. Ряд исследований показывает, что куркума может регулировать иммунный ответ и улучшить способность организма бороться с инфекциями.

Улучшение здоровья сердца. Куркумин может поддерживать здоровье кровеносных сосудов, улучшать кровоток. Также он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.