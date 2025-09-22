Улучшение работы кишечника и другие преимущества для здоровья тыквы

Поддержание здоровья кишечника. В одной чашке консервированного тыквенного пюре содержится 7 г клетчатки. Именно она улучшает работу кишечника. Согласно некоторым данным, в кожуре тыквы есть нерастворимые в спирте полисахариды. Они снижают уровень желчной кислоты и способствуют росту бактерий в кишечнике.

Защита от рака. Научные исследования показывают, что у тех, кто потребляет больше тыквенных семян, ниже риск развития рака молочной железы, прямой кишки, лёгких. Другие данные свидетельствуют о том, что тыква препятствует возникновению рака предстательной железы.

Поддержание иммунитета. Тыква содержит витамин С, цинк, селен, а также на 90% состоит из воды. Поэтому она может быть частью полезной для иммунной системы диеты.