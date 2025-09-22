Улучшение работы кишечника и другие преимущества для здоровья тыквы

Улучшение работы кишечника и другие преимущества для здоровья тыквыКупите её, как пойдёте в магазин
Поддержание здоровья кишечника. В одной чашке консервированного тыквенного пюре содержится 7 г клетчатки. Именно она улучшает работу кишечника. Согласно некоторым данным, в кожуре тыквы есть нерастворимые в спирте полисахариды. Они снижают уровень желчной кислоты и способствуют росту бактерий в кишечнике.
Защита от рака. Научные исследования показывают, что у тех, кто потребляет больше тыквенных семян, ниже риск развития рака молочной железы, прямой кишки, лёгких. Другие данные свидетельствуют о том, что тыква препятствует возникновению рака предстательной железы.
Поддержание иммунитета. Тыква содержит витамин С, цинк, селен, а также на 90% состоит из воды. Поэтому она может быть частью полезной для иммунной системы диеты.
Помощь в контроле веса. В одной чашке нарезанной кубиками сырой тыквы всего 30 ккал. Кроме того, в тыкве есть клетчатка, способствующая насыщению.
Улучшение здоровья глаз. Тыква содержит много витамина А, лютеина и зеаксантина. Все они полезны для зрения.
Поддержание давления в норме. Здоровье сердца тыква помогает поддерживать за счёт калия, кальция, магния в составе. Также в ней мало натрия.
