Улучшение сна и другие полезные для здоровья свойства молока с мёдом

Вот какую пользу принесёт организму молоко с мёдом.

Способствует засыпанию. И мёд, и молоко содержат триптофан, который помогает организму вырабатывать серотонин и мелатонин. Одно клиническое исследование показало, что после трёх дней употребления пожилыми молока и мёда дважды в день их сон улучшился.

Полезно для костей. Молоко - хороший источник кальция и витамина D. Мёд же содержит большое количество антиоксидантных и противовоспалительных соединений, которые снижают вероятность развития остеопороза или его прогрессирование. Одно исследование на животных также показало, что мёд способствуют заживлению переломов.

Способствует заживлению ран. В рамках одного исследования с участием кроликов выяснилось, что у тех, у кого к ране прикладывали смесь мёда и молока, заживление шло быстрее.

Улучшает здоровье сердца. Цельное молоко может способствовать повышению уровня полезного холестерина и не связано с повышение кровяного давления. Мёд может снижать уровень вредного холестерина, который связывают с болезнями сердца, а также уровень общего холестерина.