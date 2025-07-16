Улучшение сна и другие полезные для здоровья свойства молока с мёдом

Улучшение сна и другие полезные для здоровья свойства молока с мёдомЭто доказывают и научные исследования
Вот какую пользу принесёт организму молоко с мёдом.
Способствует засыпанию. И мёд, и молоко содержат триптофан, который помогает организму вырабатывать серотонин и мелатонин. Одно клиническое исследование показало, что после трёх дней употребления пожилыми молока и мёда дважды в день их сон улучшился.
Полезно для костей. Молоко - хороший источник кальция и витамина D. Мёд же содержит большое количество антиоксидантных и противовоспалительных соединений, которые снижают вероятность развития остеопороза или его прогрессирование. Одно исследование на животных также показало, что мёд способствуют заживлению переломов.
Способствует заживлению ран. В рамках одного исследования с участием кроликов выяснилось, что у тех, у кого к ране прикладывали смесь мёда и молока, заживление шло быстрее.
Улучшает здоровье сердца. Цельное молоко может способствовать повышению уровня полезного холестерина и не связано с повышение кровяного давления. Мёд может снижать уровень вредного холестерина, который связывают с болезнями сердца, а также уровень общего холестерина.
Содержит много килокалорий. Из одной чашки цельного молока вы получите около 150 ккал, а из одной столовой ложки мёда - 64 ккал.
Содержит добавленный сахар. Мёд тоже считается добавленным сахаром. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить потребление такого сахара до 6% от общего числа килокалорий в сутки (около 2 столовых ложек мёда).
Может с трудом перевариваться. В молоке содержится лактоза, а в мёде фруктоза. Эти вещества могут тяжело перевариваться.
Повышает риск возникновения кожных заболеваний. У людей до 30 лет потребление молока и других молочных продуктов повышает вероятность развития акне. У маленьких детей с экземой также чаще возникает аллергия на молоко. Аллергические реакции на мёд встречаются редко, но могут вызвать крапивницу, отёк или затруднённое дыхание.
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