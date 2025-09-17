Улучшение усвояемости и другие преимущества для здоровья замачивания миндаля

Замачивание миндаля имеет ряд полезных для здоровья свойств.

Улучшение усвояемости. В миндале очень мало воды. При замачивании его текстура становится мягче. Это помогает людям, которые испытывают дискомфорт в желудке при употреблении сырых орехов, легче переваривать миндаль. Правда, научных исследований на эту тему мало.

Усиление вкуса. Благодаря замачиванию миндаль становится мягче, что облегчает его жевание и улучшает вкус.

Помощь в контроле уровня холестерина в крови. В миндале много антиоксидантов, которые помогают привести в норму уровень холестерина и бороться с окислительным стрессом.