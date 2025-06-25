Улучшение здоровья кишечника и другие преимущества употребления творога каждый день

Зернёный творог обладает сразу несколькими полезными для организма человека свойствами.

Улучшает здоровье кишечника. Некоторые виды творога обогащают пробиотиками. Они улучшают баланс бактерий в организме. Продукты с пробиотиками могут предотвратить развитие некоторых заболеваний ЖКТ или вылечить их.

Способствует похудению. В твороге содержится много белка, который усиливает чувство сытости. Согласно имеющимся данным, потребление большего количества белка, чем рекомендуется, снижает массу тела и уменьшает жировую массу.