Улучшение здоровья костей и не только: что произойдёт с вашим телом, если вы станете есть сыр каждый день

Увеличение потребления белка. 30 г сыра может включать: если это пармезан - 10 г белка, если швейцарский сыр - 7,7 г белка, если чеддер - 6,5 г белка, если моцарелла - 6,3 г белка. Ещё один отличный источник протеина - творог: из 110 г этого продукта вы получите 12,5 г белка.

Улучшение здоровья костей. Больше всего кальция содержится на порцию в 28 г в пармезане (260 мг), чеддере (200 мг), швейцарском сыре (252 мг).

Улучшение здоровья кишечника. В некоторых видах сыра содержатся полезные для кишечника пробиотики. Больше их, как правило, в швейцарском сыре, гауде, чеддере и других выдержанных сортах, не прошедших пастеризацию.

Повышение риска развития гипертонии. Содержание натрия в сыре может быть разным, но вот в каких сортах соли обычно меньше: швейцарский, моцарелла, рикотта, козий сыр.