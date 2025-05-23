Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 мая 2025, 14:15
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Улучшение здоровья кожи и не только: что произойдёт, если отказаться от сахара

Об этом важно знать
Многие из нас любят сладости. Однако мало кто задумывается, какой вред несёт добавленный сахар.
Улучшение здоровья кожи и не только: что произойдёт, если отказаться от сахара
© fizkes / Getty Images

В составе фруктов, молока и других цельных продуктов есть натуральные сахара. Они для здоровья даже полезны. А вот сахар, который добавляют в конфеты и подобную еду - нет.

Спустя неделю после отказа от сахара организм может отреагировать одним из двух способов. Первый - это возникновение симптомов отмены (ведь сахар вызывает привыкание) типа раздражительности, тяги к сладкому, подавленности, второй - прилив энергии, более стабильное настроение.

Через месяц тяга к сладкому начнёт исчезать. Организм станет требовать больше зелени и белков. Если же продержаться без добавленного сахара год, то ваше тело начнёт уже получать энергию из натуральных продуктов. Наверняка также уйдёт лишний вес.

Улучшение здоровья кожи и не только: что произойдёт, если отказаться от сахара
© Shutterstock

Важно при этом понимать, что такой режим не предполагает полного запрета на сладкое. Время от времени можно позволять себе есть десерты. Главное - чтобы в основе рациона была полезная для здоровья еда.

Итак, какие в целом преимущества даёт отказ от добавленного сахара? Это стабилизация веса, большее количество энергии, более чистая и сияющая кожа, улучшение работы пищеварительной системы. Наконец, полный отказ от сладкого поможет избавиться от тяги к нему.

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