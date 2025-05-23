Улучшение здоровья кожи и не только: что произойдёт, если отказаться от сахара

В составе фруктов, молока и других цельных продуктов есть натуральные сахара. Они для здоровья даже полезны. А вот сахар, который добавляют в конфеты и подобную еду - нет.

Спустя неделю после отказа от сахара организм может отреагировать одним из двух способов. Первый - это возникновение симптомов отмены (ведь сахар вызывает привыкание) типа раздражительности, тяги к сладкому, подавленности, второй - прилив энергии, более стабильное настроение.

Через месяц тяга к сладкому начнёт исчезать. Организм станет требовать больше зелени и белков. Если же продержаться без добавленного сахара год, то ваше тело начнёт уже получать энергию из натуральных продуктов. Наверняка также уйдёт лишний вес.