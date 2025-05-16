Улучшение здоровья сердца и другие преимущества клубники для организма

Вот несколько положительных свойств клубники для здоровья.

Поддерживает уровень глюкозы в крови. За счёт низкого гликемического индекса клубника не приводит к резкому повышению уровня сахара в крови. То есть она отлично подходит людям с диабетом.

Оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Вещества в клубнике с антиоксидантными свойствами в сочетании с витамином С помогают уменьшить боль и воспаление при остеоартрите, способствуют заживлению кожи.

Улучшает здоровье сердца. Не менее трёх порций клубники в неделю снижают риск возникновения сердечного приступа. Об этом говорится в исследовании, проведённом среди молодых женщин.

Поддерживает иммунитет. Это связано с большим количеством витамина С в клубнике.