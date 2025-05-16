Улучшение здоровья сердца и другие преимущества клубники для организма

Улучшение здоровья сердца и другие преимущества клубники для организмаЕсли вы будете её есть регулярно
Вот несколько положительных свойств клубники для здоровья.
Поддерживает уровень глюкозы в крови. За счёт низкого гликемического индекса клубника не приводит к резкому повышению уровня сахара в крови. То есть она отлично подходит людям с диабетом.
Оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Вещества в клубнике с антиоксидантными свойствами в сочетании с витамином С помогают уменьшить боль и воспаление при остеоартрите, способствуют заживлению кожи.
Улучшает здоровье сердца. Не менее трёх порций клубники в неделю снижают риск возникновения сердечного приступа. Об этом говорится в исследовании, проведённом среди молодых женщин.
Поддерживает иммунитет. Это связано с большим количеством витамина С в клубнике.
Увеличивает уровень фолиевой кислоты. Она играет ключевую роль в поддержании ДНК организма, важна для здоровой беременности.
Может защитить от рака. Это связано с антиоксидантами в клубнике.
Помогает снизить уровень холестерина. Согласно некоторым многообещающим исследованиям, употребление клубники помогает снизить общий уровень холестерина до 10%, а "плохого" холестерина - на 13%.
Улучшает когнитивные способности. К этому приводит ежедневное употребление клубники.
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