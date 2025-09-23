Улучшение здоровья сердца и другие преимущества клюквы для организма

Улучшение пищеварения. В клюкве содержатся проантоцианидины типа А. Они уменьшают количество вредных бактерий в кишечнике. Клетчатка в этой ягоде тоже способствует поддержанию здорового пищеварения.

Увеличение уровня витамина С. Клюква - отличный источник этого витамина. Он укрепляет иммунитет, защищает от некоторых видов рака и сердечных заболеваний, улучшает усвоение железа, помогает в выработке коллагена.

Увеличение потребления противовоспалительных и антиоксидантных соединений. В клюкве много антиоксидантов, как и в других ягодах. Она может похвастаться витаминами C, E и K, противовоспалительными тритерпеноидами.

Улучшение здоровья сердца. Клюквенный сок снижает уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов и инсулинорезистентность. Все эти факторы связаны с развитием болезней сердца.