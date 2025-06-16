Улучшение здоровья сердца и другие преимущества регулярного употребления тунца

Вот какую пользу для здоровья вы получите от употребления в пищу тунца.

Улучшение здоровья сердца. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять две порции рыбы в неделю. Особенно это касается жирной рыбы, такой как тунец. Исследования показывают, что более высокое потребление рыбы связано с более низкими показателями ишемической болезни сердца. Для этого нужно есть 60 г рыбы в день.

Улучшение здоровья глаз. Научные работы связывают диеты с низким содержанием омега-3 жирных кислот с разрушением клетчатки. Согласно Диетическим рекомендациям для американцев, в неделю нужно съедать не менее 227 г рыбы в неделю.

Более низкий уровень воспалений. Употребление тунца поможет вам поддерживать здоровый баланс омега-6 и омега-3 жирных кислот. Также эта рыба - источник витамина D, который важен для регулирования воспаления.