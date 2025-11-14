Улучшение здоровья сердца и не только: как чеснок влияет на наш организм

Чеснок содержит соединения серы, которые дают ему полезные свойства и характерный запах. Наиболее изученный из этих соединений - аллицин.

Вот несколько подтверждённых наукой лечебных свойств чеснока.

Здоровье сердца. Доказано, что добавки с чесноком помогают снизить кровяное давление. Согласно анализу, проведённому в 2019 году, такие добавки значительно снижают риск развития болезней сердца у людей с гипертонией. Это было связано с уменьшением риска возникновения инфаркта и инсульта на 16-40%.

Также исследования демонстрируют, что чеснок может снижать общий уровень холестерина и уровень "плохого" холестерина в крови. Согласно данным некоторых исследований, употребление этого продукта более двух месяцев понижает уровень "плохого" холестерина до 10% у тех, у кого изначально было умеренное повышение этого показателя.

Поддержание иммунитета. Одно исследование показало, что у людей, которые принимали экстракт выдержанного чеснока, были более лёгкие симптомы простуды и гриппа, они быстрее выздоравливали и пропускали меньше учебных или рабочих дней. Кроме того, чеснок помогает регулировать воспаление - часть иммунного ответа.