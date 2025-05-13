Уменьшение хронической боли и другие преимущества для здоровья соматической йоги

Уменьшение хронической боли и другие преимущества для здоровья соматической йогиВсего их шесть
Вот чем полезна для организма соматическая йога.
Способствует связи разума и тела. В соматической йоге вы фокусируетесь на внутреннем осознании, а не на внешних результатах. Подобная регулярная практика может снять физическое и эмоциональное напряжение.
Уменьшает хроническую боль. Ряд предварительных исследований показывает, что повышение осознанности разума и тела с помощью соматических упражнений помогает справиться с хронической болью, улучшает восприятие боли.
Способствует восстановлению после травм. Согласно результатам исследований, соматические практики могут помочь людям справиться с долгосрочными симптомами и последствиями травмы, а также с депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством.
Способствует расслаблению. Исследования демонстрируют, что движения соматической йоги могут помочь вывести тело из состояния «бей или беги». Это приводит к расслаблению.
Улучшает гибкость и равновесие. Соматические техники привносят осознанность в определённые мышцы, удерживая растяжку и снимая напряжение через движения.
Уменьшает стресс и беспокойство. Научно доказано, что соматическая йога и другие формы соматического движения помогают снизить уровень стресса и тревожности.
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