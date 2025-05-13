Уменьшение хронической боли и другие преимущества для здоровья соматической йоги

Вот чем полезна для организма соматическая йога.

Способствует связи разума и тела. В соматической йоге вы фокусируетесь на внутреннем осознании, а не на внешних результатах. Подобная регулярная практика может снять физическое и эмоциональное напряжение.

Уменьшает хроническую боль. Ряд предварительных исследований показывает, что повышение осознанности разума и тела с помощью соматических упражнений помогает справиться с хронической болью, улучшает восприятие боли.

Способствует восстановлению после травм. Согласно результатам исследований, соматические практики могут помочь людям справиться с долгосрочными симптомами и последствиями травмы, а также с депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством.