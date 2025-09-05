Уменьшение морщин и не только: как приём коллагена улучшит вашу кожу

Коллагеновые добавки сегодня представляют собой коллаген, расщеплённый для более лёгкого усвоения на мелкие фрагменты. При употреблении коллагеновых пептидов пищеварительная система расщепляет их на аминокислоты, которые всасываются в кровоток и перестраиваются для производства коллагена.

Вот как коллаген влияет на кожу.

Делает её более увлажнённой, помогает удерживать влагу. Одно исследование показало, что у взрослых в возрасте от 40 до 60 лет, которые ежедневно принимали добавку с комбинацией гидролизованного коллагена и витамина С, кожа стала на 14% более увлажнённой, чем у тех, кто принимал плацебо. Также у них повысилась эластичность кожи, её текстура стала более гладкой, заметно улучшилось её общее состояние.

Уменьшает морщины, повышает эластичность. Приём добавок может стимулировать активность фибробластов, то есть клеток, которые вырабатывают коллаген. Об этом сказала доктор остеопатии Ханна Копельман. Правда, научные исследования на эту тему дают неоднозначные результаты.