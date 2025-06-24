Уменьшение потребления натрия и другие обязательные изменения в рационе после 50 лет

Уменьшение потребления натрия и другие обязательные изменения в рационе после 50 летОб этом сказали диетологи
Ешьте больше сложных углеводов. Замените на сложные углеводы рафинированный хлеб и макароны. Такие углеводы содержатся в цельнозерновых вариантах этих продуктов. Попробуйте также добавлять цельные зёрна (коричневый рис, киноа, амарант, гречиха, овёс) в рацион. В этих зёрнах содержатся полезные для сердца и общего благополучия витамины, минералы, антиоксиданты.
Наслаждайтесь рыбой. С возрастом повышается восприимчивость к болезням сердца, инсульту, диабету, болезни Альцгеймера, деменции. Для снижения уровня воспаления в организме нужно получать больше омега-3 жирных кислот. Старайтесь для этого есть два-три раза в неделю рыбу. Согласно текущим научным данным, чем больше рыбы едят люди, тем сильнее снижается вероятность ухудшения когнитивных способностей.
Уменьшите потребление натрия. При высоком потреблении натрия больше шансов на развитие гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы получать его меньше, используйте вместо соли травы и специи, промывайте консервированные продукты.
Ешьте продукты с высоким содержанием белка. С возрастом мышцам нужен дополнительный белок для поддержания силы и восстановления после физической активности. Ешьте стейк, рыбу, куриную грудку, индейку, тофу, чечевицу, киноа.
Готовьте в основном дома. Благодаря этому вы сможете полностью контролировать процесс, а ваши блюда будут содержать много питательных веществ. Кроме того, вы сэкономите деньги.
Ешьте продукты с высоким содержанием кальция. Это связано с тем, что с годами естественным образом уменьшается плотность костей. Общеизвестные источники кальция - это сыр, молоко, йогурт. При этом эффективно усваивать его помогает витамин D.
Ограничьте употребление сладких напитков. Вместо них выбирайте воду, несладкий чай. Для поддержания водного баланса носите с собой бутылку воды.
Ешьте красочные фрукты и овощи. Согласно научным исследованиям, они улучшают показатели долголетия, здоровья сердца, воспаления.
Прислушивайтесь к сигналам голода. Обмен веществ с возрастом замедляется. Это значит, что в 50 лет вы сжигаете уже меньше килокалорий в состоянии покоя, чем в молодости.
Выбирайте цельные продукты. Они нужны для оптимального здоровья. Для этого ешьте овощи, фрукты, постные белки, рыбу и цельные зёрна.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.