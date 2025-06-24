Уменьшение потребления натрия и другие обязательные изменения в рационе после 50 лет

Ешьте больше сложных углеводов. Замените на сложные углеводы рафинированный хлеб и макароны. Такие углеводы содержатся в цельнозерновых вариантах этих продуктов. Попробуйте также добавлять цельные зёрна (коричневый рис, киноа, амарант, гречиха, овёс) в рацион. В этих зёрнах содержатся полезные для сердца и общего благополучия витамины, минералы, антиоксиданты.

Наслаждайтесь рыбой. С возрастом повышается восприимчивость к болезням сердца, инсульту, диабету, болезни Альцгеймера, деменции. Для снижения уровня воспаления в организме нужно получать больше омега-3 жирных кислот. Старайтесь для этого есть два-три раза в неделю рыбу. Согласно текущим научным данным, чем больше рыбы едят люди, тем сильнее снижается вероятность ухудшения когнитивных способностей.

Уменьшите потребление натрия. При высоком потреблении натрия больше шансов на развитие гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы получать его меньше, используйте вместо соли травы и специи, промывайте консервированные продукты.

Ешьте продукты с высоким содержанием белка. С возрастом мышцам нужен дополнительный белок для поддержания силы и восстановления после физической активности. Ешьте стейк, рыбу, куриную грудку, индейку, тофу, чечевицу, киноа.

Готовьте в основном дома. Благодаря этому вы сможете полностью контролировать процесс, а ваши блюда будут содержать много питательных веществ. Кроме того, вы сэкономите деньги.