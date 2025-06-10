Уменьшение воспаления и другие полезные свойства зелёного чая для пищеварительной системы

Вот какие плюсы для пищеварения вы получите, если станете пить зелёный чай.

Уменьшение воспаления пищеварительного тракта. Это происходит за счёт катехинов в зелёном чае. В ходе одного исследования было обнаружено, что те, кто выпивал литр этого чая в дополнение к стандартной подготовке кишечника перед колоноскопией, намного меньше страдали тошнотой, рвотой, болями в животе, чем те, кто зелёный чай не пил.

Снижение усвоения крахмала. Зелёный чай блокирует переваривание крахмала, который организм расщепляет на сахар и использует в качестве источника энергии.