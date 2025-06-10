Уменьшение воспаления и другие полезные свойства зелёного чая для пищеварительной системы

Уменьшение воспаления и другие полезные свойства зелёного чая для пищеварительной системыВозьмите это себе на заметку
Вот какие плюсы для пищеварения вы получите, если станете пить зелёный чай.
Уменьшение воспаления пищеварительного тракта. Это происходит за счёт катехинов в зелёном чае. В ходе одного исследования было обнаружено, что те, кто выпивал литр этого чая в дополнение к стандартной подготовке кишечника перед колоноскопией, намного меньше страдали тошнотой, рвотой, болями в животе, чем те, кто зелёный чай не пил.
Снижение усвоения крахмала. Зелёный чай блокирует переваривание крахмала, который организм расщепляет на сахар и использует в качестве источника энергии.
Изменённый микробиом кишечника. Зелёный чай способен стимулировать рост определённых микроорганизмов и останавливает рост менее желательных их видов.
Снижение риска возникновения рака толстой кишки. Согласно результатам исследований на людях и животных, полифенолы в зелёном чае отличаются противораковой активностью. Исследователи считают, что это результат того, как этот чай меняет микробиом кишечника и ротовой полости.
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