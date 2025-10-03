Уменьшение воспаления и другие преимущества для здоровья от травяных чаёв

Облегчает тошноту. Таким эффектом обладают имбирный чай, чай с перечной мятой, с ромашкой, с фенхелем.

Помогает при расстройстве желудка. Имбирь уменьшает количество желудочной кислоты и предотвращает её обратный заброс в пищевод. Исследования также показывают, что он может облегчить симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ): спазмы, вздутие живота.

Уменьшает воспаление. В этом помогают имбирный и мятный чай.

Избавляет от вздутия. Это относится к чаям с имбирём или перечной мятой.