Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 октября 2025, 15:45
1 мин.

Уменьшение воспаления и другие преимущества для здоровья от травяных чаёв

Об этом важно знать
Травяной чай заваривают из горячей воды, трав, цветов или других растений. Вот как он поможет поддержать общее здоровье.
© Cup of Tea

Облегчает тошноту. Таким эффектом обладают имбирный чай, чай с перечной мятой, с ромашкой, с фенхелем.

Помогает при расстройстве желудка. Имбирь уменьшает количество желудочной кислоты и предотвращает её обратный заброс в пищевод. Исследования также показывают, что он может облегчить симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ): спазмы, вздутие живота.

Уменьшает воспаление. В этом помогают имбирный и мятный чай.

Избавляет от вздутия. Это относится к чаям с имбирём или перечной мятой.

© VICUSCHKA / Getty Images

Улучшает пищеварение. Исследования показывают, что чай из корня горечавки стимулирует аппетит и облегчает дискомфорт в животе. Чай из одуванчиков содержит вещества, которые стимулируют перистальтику желудка и улучшают пищеварение.

Защищает от развития язвы. Фенхель содержит антиоксиданты, снижающие риск возникновения язвы желудка. Травяной чай из корня алтея может стимулировать клетки, вырабатывающие слизь в желудочно-кишечном тракте. Это уменьшает повреждения и предотвращает образование язв.

Способствует дефекации. Чай с сенной снижает риск возникновения запоров, но его нельзя пить ежедневно, так как он может вызвать диарею. Чай из фенхеля тоже способствует нормализации стула и защищает от запоров.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.