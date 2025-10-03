Уменьшение воспаления и другие преимущества для здоровья от травяных чаёв

Уменьшение воспаления и другие преимущества для здоровья от травяных чаёвОб этом важно знать
Облегчает тошноту. Таким эффектом обладают имбирный чай, чай с перечной мятой, с ромашкой, с фенхелем.
Помогает при расстройстве желудка. Имбирь уменьшает количество желудочной кислоты и предотвращает её обратный заброс в пищевод. Исследования также показывают, что он может облегчить симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ): спазмы, вздутие живота.
Уменьшает воспаление. В этом помогают имбирный и мятный чай.
Избавляет от вздутия. Это относится к чаям с имбирём или перечной мятой.
Улучшает пищеварение. Исследования показывают, что чай из корня горечавки стимулирует аппетит и облегчает дискомфорт в животе. Чай из одуванчиков содержит вещества, которые стимулируют перистальтику желудка и улучшают пищеварение.
Защищает от развития язвы. Фенхель содержит антиоксиданты, снижающие риск возникновения язвы желудка. Травяной чай из корня алтея может стимулировать клетки, вырабатывающие слизь в желудочно-кишечном тракте. Это уменьшает повреждения и предотвращает образование язв.
Способствует дефекации. Чай с сенной снижает риск возникновения запоров, но его нельзя пить ежедневно, так как он может вызвать диарею. Чай из фенхеля тоже способствует нормализации стула и защищает от запоров.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.