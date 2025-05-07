Уменьшение воспаления и другие преимущества для здоровья регулярного употребления орехов

Вот какую пользу организму принесут орехи в составе сбалансированной диеты.

Защита от болезней. Всё потому, что в орехах содержатся антиоксиданты. Согласно результатам некоторых исследований, употребление арахиса или лесных орехов помогает снизить риск возникновения колоректального, эндометриального и поджелудочного рака. Также у людей, которые ели больше орехов, был на 19% ниже риск преждевременной смерти по любой причине.

Помощь в снижении веса. Учёные обнаружили, что люди, которые включали орехи в рацион, набирали меньше веса в течение периода исследования. Также у них было на 5% ниже вероятность появления избыточного веса или развития ожирения.

Снижение уровня холестерина и триглицеридов. Это связано с тем, что в орехах много мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот.

Помощь в контроле диабета 2 типа и метаболического синдрома. В орехах мало углеводов, поэтому они не повышают уровень глюкозы в крови.