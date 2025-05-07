Уменьшение воспаления и другие преимущества для здоровья регулярного употребления орехов

Уменьшение воспаления и другие преимущества для здоровья регулярного употребления ореховДобавьте их в свой рацион
Вот какую пользу организму принесут орехи в составе сбалансированной диеты.
Защита от болезней. Всё потому, что в орехах содержатся антиоксиданты. Согласно результатам некоторых исследований, употребление арахиса или лесных орехов помогает снизить риск возникновения колоректального, эндометриального и поджелудочного рака. Также у людей, которые ели больше орехов, был на 19% ниже риск преждевременной смерти по любой причине.
Помощь в снижении веса. Учёные обнаружили, что люди, которые включали орехи в рацион, набирали меньше веса в течение периода исследования. Также у них было на 5% ниже вероятность появления избыточного веса или развития ожирения.
Снижение уровня холестерина и триглицеридов. Это связано с тем, что в орехах много мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот.
Помощь в контроле диабета 2 типа и метаболического синдрома. В орехах мало углеводов, поэтому они не повышают уровень глюкозы в крови.
Уменьшение воспаления. В состав орехов входят вещества, которые уменьшают воспаление, связанное с артритом, раком, болезнями сердца.
Улучшение здоровья кишечника. Клетчатка в орехах работает как пребиотик, который помогает сбалансировать бактерии в кишечнике. Кроме того, в этих продуктах есть полезные для кишечника полифенолы.
Защита от инсульта и сердечного приступа. В ходе одного обзора выяснилось, что употребление большего количества орехов связано с уменьшением риска возникновения болезней сердца на 24% и вероятности смерти от инсульта на 18%.
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