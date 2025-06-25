Уменьшение воспаления и другие причины, почему вам нужно есть вишню

Уменьшение воспаления и другие причины, почему вам нужно есть вишнюЭто доказывают научные исследования
Вот какими преимуществами для здоровья обладает вишня.
Уменьшает воспаление. По словам учёных, употребление вишни значительно снижает уровень маркера воспаления в крови - С-реактивного белка (СРБ). Это может играть ключевую роль в снижении риска возникновения диабета, рака.
Помогает восстановиться после физических упражнений. Сок кислой вишни после тренировки уменьшает мышечную боль у спортсменов, способствует восстановлению.
Улучшает сон. Вишня содержит много мелатонина - вещества, которое помогает регулировать циркадный ритм (то есть естественный цикл сна и бодрствования организма). Для этого вы можете перед сном пить кислый вишнёвый сок.
Защищает сердце. Всё за счёт клетчатки и антиоксидантов в вишне.
Способствует контролю веса. В вишне много клетчатки, а также мало сахара и килокалорий. Поэтому она будет идеальным перекусом для худеющих.
Повышает уровень витамина С. В одной чашке сладких сырых вишен без косточек - около 10,8 мг витамина С. Вишня полезна для кожи за счёт того, что витамин С способствует выработке коллагена, защищает от солнечных лучей, уменьшает гиперпигментацию.
Снижает уровень холестерина. Одно исследование продемонстрировало, что употребление вишнёвого сока связано с более низким уровнем общего холестерина. Согласно другой научной работе, вишнёвый сок помогает снизить артериальное давление и уровень вредного холестерина.
Снимает боли в суставах и уменьшает симптомы подагры. Подагра возникает, когда мочевая кислота накапливается в организме и вызывает воспаление, боль в суставах. Существующие исследования показывают, что вишня способна снижать уровень мочевой кислоты.
Поддерживает уровень сахара в крови. Употребление продуктов с большим количеством клетчатки и антоцианов (таких как вишня) связывают с понижением уровня глюкозы в крови у людей с диабетом 2 типа.
Улучшает здоровье мозга. Как показывают некоторые исследования, вишня может улучшить когнитивные способности, а также влияет на усталость и бдительность.
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