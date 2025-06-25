Уменьшение воспаления и другие причины, почему вам нужно есть вишню

Вот какими преимуществами для здоровья обладает вишня.

Уменьшает воспаление. По словам учёных, употребление вишни значительно снижает уровень маркера воспаления в крови - С-реактивного белка (СРБ). Это может играть ключевую роль в снижении риска возникновения диабета, рака.

Помогает восстановиться после физических упражнений. Сок кислой вишни после тренировки уменьшает мышечную боль у спортсменов, способствует восстановлению.

Улучшает сон. Вишня содержит много мелатонина - вещества, которое помогает регулировать циркадный ритм (то есть естественный цикл сна и бодрствования организма). Для этого вы можете перед сном пить кислый вишнёвый сок.

Защищает сердце. Всё за счёт клетчатки и антиоксидантов в вишне.

Способствует контролю веса. В вишне много клетчатки, а также мало сахара и килокалорий. Поэтому она будет идеальным перекусом для худеющих.