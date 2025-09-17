Уменьшение воспаления и не только: как яблоки поддержат здоровье вашей кожи

Уменьшение воспаления и не только: как яблоки поддержат здоровье вашей кожиЭто подтверждают учёные
Вот несколько полезных для кожи свойств яблок.
Защита от факторов окружающей среды. Длительное воздействие солнца вызывает признаки старения: покраснение, гиперпигментацию, изменение толщины кожи, воспаление и пр. Антиоксиданты в яблоках защищают кожу от вредного воздействия солнца, загрязнения и других факторов.
Улучшение регенерации кожи. Применение сыворотки для кожи с экстрактом стволовых клеток яблока помогло значительно улучшить внешний вид кожи и замедлило появление признаков старения. Также у участников этого исследования стало меньше морщин, кожа была более увлажнённой и эластичной.
Уменьшение воспаления. В состав яблок входят антиоксиданты полифенолы. С противовоспалительным действием на организм связаны антоцианы и флавоноиды. Как показало одно исследование, употребление большого количества яблок уменьшает хроническое воспаление.
Повышение увлажнённости кожи. Яблоки на 80-89% состоят из воды.
