Уменьшение воспаления и не только: как яблоки поддержат здоровье вашей кожи

Вот несколько полезных для кожи свойств яблок.

Защита от факторов окружающей среды. Длительное воздействие солнца вызывает признаки старения: покраснение, гиперпигментацию, изменение толщины кожи, воспаление и пр. Антиоксиданты в яблоках защищают кожу от вредного воздействия солнца, загрязнения и других факторов.

Улучшение регенерации кожи. Применение сыворотки для кожи с экстрактом стволовых клеток яблока помогло значительно улучшить внешний вид кожи и замедлило появление признаков старения. Также у участников этого исследования стало меньше морщин, кожа была более увлажнённой и эластичной.