Умеренные физические нагрузки помогли уменьшить аппетит

В ходе этого исследования специалисты оценивали потребление пищи, аппетит, а также измеряли, как меняются уровни гормонов, позволяющих контролировать аппетит.

Было показало, что гормоны, уровень которых повышается после занятий спортом, те же самые, которые имитируют самые успешные препараты для снижения веса. Дополнительное преимущество упражнений в том, что вы также улучшаете физическое и психическое здоровье.

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