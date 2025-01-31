Фитнес и здоровье
Опубликовано 31 января 2025, 19:30
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Умеренные физические нагрузки помогли уменьшить аппетит

Это обнаружили учёные из Института будущего здоровья при Университете Мердока
Новое исследование показало, что физические упражнения средней интенсивности могут сильно влиять на гормоны, связанные с аппетитом, у мужчин с ожирением. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Physiological Reports.
Умеренные физические нагрузки помогли уменьшить аппетит
© HealthHub

Новая работа Acute effect of exercise on appetite-related factors in males with obesity («Острое влияние упражнений на факторы, связанные с аппетитом, у мужчин с ожирением») даёт новое представление о влиянии упражнений на контроль аппетита и веса.

© Physiological Reports (2024)

В ходе этого исследования специалисты оценивали потребление пищи, аппетит, а также измеряли, как меняются уровни гормонов, позволяющих контролировать аппетит.

Было показало, что гормоны, уровень которых повышается после занятий спортом, те же самые, которые имитируют самые успешные препараты для снижения веса. Дополнительное преимущество упражнений в том, что вы также улучшаете физическое и психическое здоровье.

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