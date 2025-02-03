Умывание горячей водой, кофе натощак, средства на сухую кожу: чего нельзя делать с утра

Умывание горячей водой. Такая вода способна нарушить гидролипидный барьер кожи. Это приводит к её пересушиванию, покраснению, раздражению, избытку кожного сала, высыпаниям. Поэтому лучше умываться тёплой водой. К тому же она уменьшает отёчность по утрам, стимулирует микроциркуляцию.

Кофе натощак. Это может привести к обезвоживанию. В результате кожа будет менее эластичной, более землистой. В целом кофе лучше пить после завтрака.