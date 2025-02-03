Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 февраля 2025, 21:00
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Умывание горячей водой, кофе натощак, средства на сухую кожу: чего нельзя делать с утра

Эти ритуалы ухудшат состояние вашей кожи
Есть несколько вещей, которые по утрам точно делать не стоит. И вот почему.
Умывание горячей водой, кофе натощак, средства на сухую кожу: чего нельзя делать с утра
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Умывание горячей водой. Такая вода способна нарушить гидролипидный барьер кожи. Это приводит к её пересушиванию, покраснению, раздражению, избытку кожного сала, высыпаниям. Поэтому лучше умываться тёплой водой. К тому же она уменьшает отёчность по утрам, стимулирует микроциркуляцию.

Кофе натощак. Это может привести к обезвоживанию. В результате кожа будет менее эластичной, более землистой. В целом кофе лучше пить после завтрака.

Умывание горячей водой, кофе натощак, средства на сухую кожу: чего нельзя делать с утра
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Нанесение уходовых средств на сухую кожу. Дело в том, что такой коже сложнее поглощать увлажняющие компоненты. Из-за этого средства могут работать не так эффективно. При этом на влажную кожу нельзя наносить ретиноиды и отшелушивающие кислоты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.